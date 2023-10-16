Экономика

48 минут назад

Липчане взяли в микрофинансовых организациях 457 миллионов рублей

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#деньги
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Липчане взяли в микрофинансовых организациях 457 миллионов рублей

В среднем липчане брали в долг 44 тысяч рублей.

С января по июнь 2023 года микрофинансовые организации заключили в Липецкой области более 10 тысяч договоров микрозайма на общую сумму 457 миллионов рублей. Это на 51% меньше по количеству и на 4% — по сумме, чем год назад. В среднем липчане брали в долг 44 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, с 1 июля 2023 года изменились правила работы микрофинансовых организаций. Теперь они не могут начислять по новым займам сроком до года свыше 0,8% от суммы долга в день, а общая переплата, в том числе проценты, комиссии и штрафы, не может превышать 1,3-кратный размер суммы займа.

Предприятия и индивидуальные предприниматели региона с января по июнь 2023 года оформили 166 займов почти на 323 миллиона рублей — на 22% больше по объему, чем годом ранее.

На 1 июля текущего года в Липецкой области зарегистрированы 4 микрофинансовые организации и 80 обособленных подразделений микрофинансовых организаций, в том числе из других регионов.



3 186
#деньги
1

Комментарии (3)

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Семён

3 минуты назад
Непонятно только, плакать или улыбаться от таких новостей.
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Я банкрот

6 минут назад
жизнь стала прекрасней, Беликов помог - без долгов теперь классно
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ХаХа

16 минут назад
нищеброды кредитные
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Бизнес

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