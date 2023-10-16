Общество

58 минут назад

21-летний киоскер попался на продаже спиртного

6 333
#фальсификат
1
21-летний киоскер попался на продаже спиртного

Возбуждено уголовное дело.

Во время проверки киоска на улице Ушинского участковый уполномоченный выявил факт розничной продажи алкоголя. 21-летний парень собирался продать около 75 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму 11 250 рублей.

— Ранее он привлекался к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным. За повторное нарушение закона в отношении липчанина возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

6 333
#фальсификат
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

На Новолипецке

23 минуты назад
любой киоск! А то полиция не знает! Я вас умоляю!
ответить

Думаю

24 минуты назад
ё, не отстегнул,и был наказан. С самогонщиков раньше по 5 тыс.облагали.
ответить

ё

33 минуты назад
Продавец - понятно, он наёмный работник. А как же владелец киоска, поставщик и производитель сей немаркированной продукции?
ответить

А шо

50 минут назад
Он хотел,жвачку найти.Вме киоски так и выживают.Еще и курево.
ответить

Фунтик

51 минуту назад
На слободе Прошерстите Киоск рядом С роспечатью .
ответить

Не зря

51 минуту назад
Не получил свой процент.
ответить
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Ремонт поврежденной трубы на Опытной завершен
#коммунальная авария
13
Ремонт поврежденной трубы на Опытной завершен

вчера, 22:49

Общество
Документы для новорожденного: важные «бумажные» хлопоты
#гайд
1
Документы для новорожденного: важные «бумажные» хлопоты

вчера, 16:50

Общество
В частном секторе Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду
#отключение
8
В частном секторе Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

вчера, 13:30

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
31
Итоги недели: цены

вчера, 13:15

Общество
На Опытной станции продолжается ремонт магистрального водопровода
#коммунальная авария
25
На Опытной станции продолжается ремонт магистрального водопровода

14.10.2023 21:46

Общество
В районах Сокола и Левого берега отключат холодную воду
#отключения
3
В районах Сокола и Левого берега отключат холодную воду

14.10.2023 16:56

Общество