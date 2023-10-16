21-летний киоскер попался на продаже спиртного

Возбуждено уголовное дело.





Во время проверки киоска на улице Ушинского участковый уполномоченный выявил факт розничной продажи алкоголя. 21-летний парень собирался продать около 75 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму 11 250 рублей.



— Ранее он привлекался к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным. За повторное нарушение закона в отношении липчанина возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



