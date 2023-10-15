В России

55 минут назад

«Москвич 6» начал поступать к дилерам

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Седан "Москвич 6" начал поступать в дилерские центры. Об этом сообщает "Российская газета".

Новый автомобиль стал поступать к дилерам через несколько дней после оглашения стоимости и комплектаций "Москвича 6". Так, авто будет доступно в версиях "Комфорт" и "Бизнес". В ближайшее время дилеры откроют доступ к тест-драйвам "Москвича 6", а его продажи начнутся до конца октября.

Стоимость "Москвича 6" в разных версиях базовых комплектаций составляет 2 626 000 и 2 826 000 рублей, соответственно.

Возрожденный столичный автозавод "Москвич" начал собирать первые автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" на перезапущенном производстве в ноябре прошлого года. Ранее там производили автомобили Renault.
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