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55 минут назад
«Москвич 6» начал поступать к дилерам
Седан "Москвич 6" начал поступать в дилерские центры. Об этом сообщает "Российская газета".
Новый автомобиль стал поступать к дилерам через несколько дней после оглашения стоимости и комплектаций "Москвича 6". Так, авто будет доступно в версиях "Комфорт" и "Бизнес". В ближайшее время дилеры откроют доступ к тест-драйвам "Москвича 6", а его продажи начнутся до конца октября.
Стоимость "Москвича 6" в разных версиях базовых комплектаций составляет 2 626 000 и 2 826 000 рублей, соответственно.
Возрожденный столичный автозавод "Москвич" начал собирать первые автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" на перезапущенном производстве в ноябре прошлого года. Ранее там производили автомобили Renault.
Новый автомобиль стал поступать к дилерам через несколько дней после оглашения стоимости и комплектаций "Москвича 6". Так, авто будет доступно в версиях "Комфорт" и "Бизнес". В ближайшее время дилеры откроют доступ к тест-драйвам "Москвича 6", а его продажи начнутся до конца октября.
Стоимость "Москвича 6" в разных версиях базовых комплектаций составляет 2 626 000 и 2 826 000 рублей, соответственно.
Возрожденный столичный автозавод "Москвич" начал собирать первые автомобили "Москвич 3" и "Москвич 3е" на перезапущенном производстве в ноябре прошлого года. Ранее там производили автомобили Renault.