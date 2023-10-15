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42 минуты назад
В Петербурге группа подростков избивает случайных прохожих
Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил петербургскому региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении группы подростков, которые нападают на случайных прохожих в Петербурге, говорится в сообщении Telegram-канала СКР. Об этом сообщает Коммерсант.
«В одном из Телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Телеграм-канал», — сказано в сообщении.
Возбудить уголовное дело и представить доклад по итогам работы поручили и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. СКР обязался проконтролировать ход дела.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют контент, находящийся в открытом доступе, устанавливают личности подростков, которые появляются на опубликованных видео. В МВД приняли меры к задержанию подозреваемых.
«В одном из Телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Телеграм-канал», — сказано в сообщении.
Возбудить уголовное дело и представить доклад по итогам работы поручили и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. СКР обязался проконтролировать ход дела.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют контент, находящийся в открытом доступе, устанавливают личности подростков, которые появляются на опубликованных видео. В МВД приняли меры к задержанию подозреваемых.