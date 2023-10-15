Документы для новорожденного: важные «бумажные» хлопоты

Рождение ребенка – это пеленки, распашонки, бутылочки и соски, коляска, погремушки. Однако кроме бытовых забот рождение малыша приносит и новые «бумажные» хлопоты. Чтобы государство узнало о новорожденном и у него появились права, нужны документы – оформить их лучше без долгих отлагательств. Они нужны не только для удостоверения его личности, но и понадобятся для последующего оформления на него всех выплат и льгот, получения медицинской помощи и записи в детский сад. GOROD48 расскажет, какие документы нужны новорожденному и как их оформить.

Свидетельство о рождении



Первый официальный документ — это свидетельство о рождении ребёнка. Оформить его нужно в течение месяца с момента появления малыша. Почему именно месяц? При выписке из роддома мама получает справку о рождении ребенка с указанием даты появления малыша на свет и имени матери. Если роды проходили дома, документ выдаст поликлиника, в которую родители обратились после. Обычно такой документ оформляют на мать ребенка. А месячный срок – это период действия выданной справки о рождении малыша.



Чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, можно обратиться в ЗАГС или МФЦ. Можно оформить документ через портал Госуслуг. Кроме справки из медучреждения потребуются паспорта родителей и свидетельство о браке. Если семья неполная, потребуется паспорт матери. Фамилия новорожденного записывается по фамилии родителей̆, а имя – по согласованию отца и матери. Если фамилии разные, ребёнку можно дать любую из них либо двойную. Если родители в браке, отчество ребенку дают по имени отца. Тот же порядок будет действовать при рождении ребенка в течение 300 дней после развода: отцом укажут бывшего супруга женщины. Не согласны? Оспаривайте отцовство в суде. С иском об оспаривании отцовства могут обратиться мать ребенка, любой из его отцов – фактически указанный или биологический. Если вы состоите в браке, то подать заявление о регистрации ребенка может любой из супругов. Если брак не зарегистрирован, то прийти нужно и отцу, и матери. Сведения об отце будут внесены на основании записи акта об установлении отцовства. Если же оно не установлено, то эти сведения записываются со слов матери или не указываются вовсе, если она этого не хочет. В таком случае младенец получает фамилию матери, а отчество записывают с ее слов.



Вместе со свидетельством о рождении выдается справка о рождении: ее срок действия – шесть месяцев. Она нужна чтобы оформить федеральное единовременное пособие при рождении ребенка. Оформить его можно по месту работы одного из родителей.



СНИЛС



Этот документ нужен, чтобы на ребенка можно было получать различные выплаты, пособия и льготы. Этот документ оформляется в МФЦ или Социальном фонде Российской Федерации автоматически после регистрации рождения ребенка на основе информации, полученной из ЗАГСа. На первых порах СНИЛС нужен ребенку, чтобы оформить полис ОМС и прикрепить его к поликлинике. С октября 2019 года вместо привычной зеленой карточки выдают уведомление о регистрации в системе «АДИ-РЕГ», где указывают необходимые данные.



Полис обязательного медицинского страхования



Еще один важный для ребенка документ. Оформить его можно в МФЦ или страховой компании (с выбором помогает определиться участковый врач-педиатр). Чтобы получить документ, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, а также СНИЛС (если есть). На время его оформления вам выдадут временное свидетельство об оформлении полиса ОМС, заменяющий полис до момента его получения. Полис ОМС обычно бывает готов в течение 30 дней.



Эти документы относятся к обязательным. Также существуют документы, которые можно оформить по желанию и чуть позже, однако они могут в ряде случаев облегчить жизнь родителям и малышу.



Так, запись в паспортах родителей о детях никак не преследуется законом, но она нужна для получения материнского капитала, установления родства, получения кредита на льготных условиях. Заявление можно подать в МФЦ или соответствующее отделение МВД.



Отметка о гражданстве свидетельствует, что ребенок является гражданином РФ. Ее ставят на обратной стороне свидетельства о рождении. Такой штамп нужен, если гражданство есть только у одного из родителей, или ребенок родился за границей. Если оба родителя граждане РФ, то и ребенок будет иметь российское гражданство. В этом случае отметка ставится по желанию – однако она необходима для получения маткапитала даже в случае автоматического наличия российского гражданства, если ребенок попадает под действие программы.



ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. ФНС по месту прописки ребенка присвоит его автоматически после оформления свидетельства о рождении.

Этот документ не обязателен для ребенка, его потребуют, если возникают взаимоотношения с налоговой службой – например, если на ребенка оформляется недвижимость, если несовершеннолетний получает наследство, если ребенок устраивается на подработку или получает гонорары (например, как спортсмен).