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В горах Непала ищут российскую альпинистку
Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на Himalayan Times.
Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Гималаях. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. «Она упала в ледниковую трещину на высоте 6680 метров», — заявил источник издания.
Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. Сейчас руководство компании Himalayan Guides занимается организацией спасательной операции.
Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Гималаях. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. «Она упала в ледниковую трещину на высоте 6680 метров», — заявил источник издания.
Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. Сейчас руководство компании Himalayan Guides занимается организацией спасательной операции.