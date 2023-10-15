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В горах Непала ищут российскую альпинистку

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Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести, упав в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на Himalayan Times.

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в Гималаях. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. «Она упала в ледниковую трещину на высоте 6680 метров», — заявил источник издания.

Спутники Оленевой в данный момент находятся в базовом лагере экспедиции. Они рассказали, что, судя по координатам GPS, женщина упала примерно на 500 метров в расщелину. Сейчас руководство компании Himalayan Guides занимается организацией спасательной операции.
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