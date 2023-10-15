В Новосибирске девочка впала в кому после бассейна

Ребенок впал в кому после урока плавания, мать девочки заявила, что тренер била ее шестом по голове во время занятия, сообщает Газета.ру.



10-летняя школьница из Новосибирска попала в реанимацию после тренировки и два дня находилась в состоянии комы. Мать пострадавшей винит в случившемся тренера, которая якобы несколько раз ударила ребенка шестом по голове. После занятий дочь начала жаловаться на головную боль.



«Довезли ее до больницы, забрали, я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме. Мир у меня остановился», — рассказала мать.



Врачи диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, из больницы ее выписали только в начале октября, месяц школьница провела в отделении нейрохирургии.



Семья пострадавшей обратилась в Следственный комитет, по факту получения несовершеннолетней травм проводится проверка.

