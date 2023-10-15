В мире

41 минуту назад

Skoda запустит производство своих моделей в Казахстане

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Skoda возвращается на рынок Казахстана и с 2024 года будет выпускать в Костанае модели Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq. Эти автомобили попадут в Россию в рамках параллельного импорта, сообщает «Газета.Ru».

После трехлетнего отсутствия на казахстанском рынке чешская Skoda (принадлежит концерну Volkswagen) возвращается в республику сразу с промышленной сборкой: заключено соглашение с автомобильной группой Allur. Кроссоверы Karoq, Kodiaq и Kamiq, а также легковую модель Octavia будут выпускать на заводе Allur (бывший СарыАркаАвтопром) в Костанае.

«Со следующего года автомобили, произведенные на заводах в Млада-Болеславе и Квасинах, будут собираться для казахстанского рынка на заводе компании Allur в Костанае и распределяться среди местных дилерских центров», — отмечается в заявлении Skoda.

В рамках сотрудничества планируется открыть 15 дилерских центров в крупных городах Казахстана и занять с 2024 по 2028 год 5% местного рынка, который в течение ближайших пяти лет превысит 200 тыс. машин в год.

Кроссоверы, лифтбэки и универсалы Skoda хорошо известны российскому потребителю — до 2022 года они выпускались в нашей стране на заводе в Нижнем Новгороде.
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