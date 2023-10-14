День рождения вратаря отпраздновали победой и доброй дракой

Липецкие парни продемонстрировали хорошие навыки хоккея, бокса и борьбы.

Липецкие хоккеисты пополнили свой турнирный багаж, отобрав очки в Нововоронеже у «Протона».

В первой игре липчане заработали всего лишь один балл, не удержав преимущество в две шайбы – 3:1 («дубль» в нашей команде на счету Никиты Попадьина, один гол у Никиты Шальшева), позволили хозяевам сравнять счёт и уступили в серии буллитов. Итог игры – 3:4.

Второй матч вчера проходил в 20-й день рождения вратаря липчан Максима Пузякова.

На этот раз команда сделала всё, чтобы поздравить своего голкипера. Липчане с первых минут начали забивать просто стахановскими темпами. На 3-й минуте Николай Быканов оказался самым расторопным на чужом пятачке – 1:0. Затем дважды отличился Клим Коваленко: на 8-й минуте броском метров с 8-ми он реализовал большинство, а на 10-й воспользовался ротозейством игроков «Протона», потерявших шайбу в своей зоне.

Не успехи хозяева прийти в себя, как вслед за Коваленко «дубль» в нашей команде оформил и Быканов, на 12-й минуте воспользовавшийся набросом на ворота и подкарауливший отскок – 4:0!

Огорчить именинника Пузякова «Протон» смог только на 14-й минуте, когда нападающий Климент Баранов реализовал большинство – 4:1.



В День рождения Пузякову добыть "сухарь" всё же не дали



Удивительно, но больше заброшенных шайб зрители не увидели. Команды перехватывали инициативу друг у друга, по разу попали в штанги ворот.

Напряжение достигло апогея за 7 минут до финальной сирены и вылилось в драку с участием нескольких хоккеистов. Быканов сошёлся в кулачном поединке с нападающим хозяев Ильёй Майоровым. А наш Аслан Курбанов вспомнил навыки борьбы и опрокинул на лёд защитника «Протона» Ивана Кожевникова, после чего сверху нанёс ему несколько добивающих ударов.

Быканов и Кубранов, а также Майоров после этого получили матч-штрафы т.е. удаления до конца игры.

Драка заметно увеличила статистику штрафного времени в этом далеко не спокойном матче: хозяева получили в общей сложности 39 минут штрафа, а липчане – 64.

Но главное – это победа со счётом 4:1, которая позволила нашим парням подняться на 5-е место в турнирной таблице Восточный конференции НМХЛ.

16 и 17 октября липчане играют на выезде с «Белгородом», идущим на 2 строчки ниже нас.