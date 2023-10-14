В России
37 минут назад
За умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьма
В октябре в России в силу вступил закон, который запрещает добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, сообщает Газета.ру.
«Если эти действия совершаются лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей», — пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Если эти действия совершены с использованием служебного положения или публично демонстрируются в Сети, то наказанием может стать лишение свободы на срок до 6 лет, а также штраф до 2 млн рублей.
В случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то срок лишения свободы может увеличиться до 9 лет.
«Если эти действия совершаются лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией в интернете, то наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей», — пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Если эти действия совершены с использованием служебного положения или публично демонстрируются в Сети, то наказанием может стать лишение свободы на срок до 6 лет, а также штраф до 2 млн рублей.
В случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то срок лишения свободы может увеличиться до 9 лет.