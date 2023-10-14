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58 минут назад
Студент впал в кому после катания на американских горках
В Москве 18-летний парень пережил клиническую смерть во время катания на американских горках в парке аттракционов "Острове Мечты" в Москве, сообщает РЕН ТВ. Все произошло 12 октября на аттракционе под названием "Полет тоннеля" .
"18-летний парень потерял сознание во время катания на аттракционе. Приехавшие медики скорой помощи забрали его в больницу. Подростка поместили в реанимацию в состоянии клинической смерти с отеком мозга", - рассказал собеседник.
В парке 18-летний юноша оказался вместе с друзьями. Вместе они решили пойти на американские горки, где есть несколько петель, а посетителей поднимают на высоту 24 метра.
В тоннеле, как сообщила родственница пострадавшего, у него резко ухудшилось самочувствие. Вскоре аттракцион остановили. Работники попытались самостоятельно реанимировать гостя парка, но сделать это не удалось.
Молодой человек попал в больницу, где у него диагностировали отек головного мозга. На данный момент юноша находится в реанимации в коме.
На данный момент специалисты выясняют, что могло повлечь за собой такие последствия.
"18-летний парень потерял сознание во время катания на аттракционе. Приехавшие медики скорой помощи забрали его в больницу. Подростка поместили в реанимацию в состоянии клинической смерти с отеком мозга", - рассказал собеседник.
В парке 18-летний юноша оказался вместе с друзьями. Вместе они решили пойти на американские горки, где есть несколько петель, а посетителей поднимают на высоту 24 метра.
В тоннеле, как сообщила родственница пострадавшего, у него резко ухудшилось самочувствие. Вскоре аттракцион остановили. Работники попытались самостоятельно реанимировать гостя парка, но сделать это не удалось.
Молодой человек попал в больницу, где у него диагностировали отек головного мозга. На данный момент юноша находится в реанимации в коме.
На данный момент специалисты выясняют, что могло повлечь за собой такие последствия.