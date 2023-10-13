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В РФ создали онлайн-тренажер для отработки навыков общения учителей с родителями

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Сотрудники Московского городского педагогического университета (МГПУ) создали онлайн тренажер для школьных преподавателей. Он предназначен для развития способности строить конструктивный диалог с родителями учеников. Для тренировки можно использовать обычный компьютер или смартфон. Программа помогает педагогам освоить методы эффективной коммуникации как в стандартных, так и в особо сложных ситуациях. Учитель может использовать агрессивную, защитную или конструктивную стратегии в общении с семьей ученика.

«Наша основная задача — вывести пользователя на максимальное использование конструктивной линии в разговоре с родителем, пришедшем в школу. Всего в тренажер «зашито» три вида стратегий коммуникации: агрессивная, защитная и конструктивная. В зависимости от того, какую из них выбирает пользователь, меняется и сценарий поведения родителя. Он может стать агрессивным или, напротив, доброжелательным и так далее. Все эти механизмы давно прописаны в психологической литературе и мы просто реализуем то, что давно доказано», — рассказал «Известиям» директор симуляционного центра в образовании МГПУ Алексей Рытов.

В ходе занятия на тренажере учитель видит на экране монитора кого-то из семьи ученика. Поведение собеседника изменяется в соответствии с вариантом реакции, которую выбирает педагог. Сценарий каждой истории, которую обсуждают в ходе беседы, взят из реальной школьной жизни.

Всего в программе собрано 20 типов родственников. Их роли исполнили актеры. Каждый из персонажей участвует в 40 видеофрагментах с различными фразами и реакциями. По пять историй детей в каждой возрастной группе: дошкольники, начальная, средняя и старшая школы.
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