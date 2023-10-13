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Россия предоставит кредиты другим государствам на 1,4 трлн рублей

11
#кредит

В следующем году власти РФ планируют предоставить другим странам финансовые и экспортные кредиты на 468,5 млрд рублей. В 2025-м их объем вырастет до 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд, что эквивалентно $5,2 млрд ежегодно.

Соответственно за три года Россия выдаст межправительственные займы на 1,4 трлн рублей или $15,6 млрд. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку, сообщают «Известия». Кредиты необходимы для завершения действующих проектов, выполнения РФ обязательств в рамках межправительственных договоренностей, а также в целях поддержки отечественного экспорта, говорится в документе.

«Экспортные кредиты традиционно предоставляются дружественным странам. В частности, Россия строит атомные станции в Турции, Белоруссии, Египте, Индии, Иране, Китае, Венгрии, Бангладеш — соответственно займы могут выделяться на закупку технологий и оборудования», — рассказала доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар.

При этом возвраты по кредитам прогнозируются в объеме 99,3 млрд рублей ($1,1 млрд) в 2024-м, 159,9 млрд ($1,8 млрд) — в 2025-м, и 181,9 млрд ($1,9 млрд) — в 2026-м, следует из материалов к проекту казны.

По возврату могут возникнуть сложности из-за возможного наложения вторичных санкций, отметила, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Однако, по ее словам, сейчас существенная часть экспортных кредитов вероятнее всего предоставляется в валюте отличной от доллара или евро.
11
#кредит

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