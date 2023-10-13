Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Липецкую область ожидают теплые выходные: завтра – сухо и до +17

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#потепление
Липецкую область ожидают теплые выходные: завтра – сухо и до +17

14 и 15 октября Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. 16 октября через территорию ЦФО с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты высокого циклона с центром над Скандинавией, ожидаются дожди разной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 октября – 8-9 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 15 октября – 12-13 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы, 16 октября –7-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха —от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью —от 0 до +2 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.

День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза. 

223
#потепление

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