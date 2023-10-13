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41 минуту назад

Во Франции бывший ученик напал на школу и убил учителя

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#нападение на школу #Франция

В Аррасе молодой мужчина с ножом напал на людей в лицее Gambetta, был убит один преподаватель, еще несколько человек были ранены.

В школе имени Гамбетты в городе Аррасе (Па-де-Кале) убит преподаватель, ранены два человека, один – тяжело.

"Нападение с ножом произошло в эту пятницу, 13 октября, около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Учитель был убит, еще несколько человек ранены", - пишут "Известия" со ссылкой на BFM TV.

Полиция задержала подозреваемого, которому около 20 лет. Им оказался бывший ученик школы, - сообщается со ссылкой на источник в полиции.

Преступник ворвался в школу с ножом, крича "Аллах акбар". Он набросился на учителей в школьном дворе, - пишет "Ъ".

В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. Затем драка переместилась ближе ко входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

Уточняется, что нападавшему на школу 20 лет. Он чеченец по происхождению, внесенный в список S. Туда вносятся лица, симпатизирующие исламизму. Молодой человек обвиняется в "убийстве, связанном с терроризмом", "покушении на убийство, связанном с террористическим предприятием" и создании "преступной террористической группы".

Полиция обыскивает его дом. Вместе с ним арестован его брат, в момент нападения находившийся возле школы.

В город Аррас кроме главы МВД Жеральда Дарманена приедут министр образования Габриэль Атталь и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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#нападение на школу #Франция

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