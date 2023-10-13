До вечера в домах на 12 улицах Липецка отключена вода

«РВК-Липецк» сообщает об отключении от холодного водоснабжения до 20:00 домов №№3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса, №№41, 37, 39 по Водопьянова, №№ 2, 4, 6 по Стаханова и домов в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Саадовой.



До вечера компания будет проводить ремонтные работы.



«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», — сообщили в «РВК-Липецк».





