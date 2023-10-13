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54 минуты назад

КНДР пригрозила нанести удар по авианосцу USS Ronald Reagan в Южной Корее

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#КНДР #Южная Корея

Северная Корея пригрозила нанести удар по американскому авианосцу USS Ronald Reagan в Южной Корее.

Учения США и их союзников, а также переброска американских ядерных стратегических средств на Корейский полуостров являются военной провокацией, - говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое отметило в связи с этим, что ядерная доктрина государства допускает "необходимые процедуры" в случае ожидаемой или уже совершенной ядерной атаки против КНДР.

"Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения и ходят черные тучи вспышки ядерной войны, является открытой военной провокацией, приводящей ситуацию к необратимому катастрофическому положению", - отмечает ЦТАК.

Как подчеркивает агентство, Пхеньян уже определил порядок действий и контрмер в связи с тем, что "военное сумасбродство США выходит за опасные пределы". "Наша ядерная доктрина допускает прохождение необходимых процедур в случае совершения или приближения ядерной атаки против нашего государства", - отмечается в комментарии ЦТАК.

В Пхеньяне предупреждают, что Вооруженные силы КНДР "будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове", ответственно выполняя "важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов государства, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - передает ТАСС.

"США должны понимать, что их стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию. Наш мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уж о средствах "расширенного сдерживания", - пишет ЦТАК, называя эти средства "расширенного сдерживания", как обычно обозначается готовность США применить все средства, включая ядерные, ради защиты союзника, "психотропными препаратами" для "сателлитов США".

Атомный авианосец США Ronald Raegan и его авианосная группа ранее зашли на военно-морскую базу в Пусане. В Сеуле заявили, что появление авианосца в Пусане представляет собой "демонстрацию американского расширенного сдерживания в действии" и послужит возможностью укрепить оборонительный потенциал союзников в ответ на "продолжающиеся провокации Северной Кореи". До этого Ronald Raegan принял участие в трехсторонних учениях Южной Кореи, США и Японии.
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#КНДР #Южная Корея

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