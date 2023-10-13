В мире

45 минут назад

В Мраморном море столкнулись сухогрузы из украинского Измаила и порта Кавказ

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#столкновение судов

Оба судна получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет, утечки топлива не фиксируется.

В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном — Haje Halimeh, следовавший из украинского Измаила в испанскую Валенсию, и направлявшийся из порта Кавказ (Краснодарский край) в Ашдод (Израиль) Asomatos, - передает РБК со ссылкой на Генеральное управление береговой охраны Турции.

По данным Marine Traffic, второе судно следовало в Хайфу.

Столкновение произошло у берегов турецкого острова Мармара.

"Судам был причинен материальный ущерб, в ходе проверок не было обнаружено человеческих жертв, травм или загрязнения окружающей среды", — говорится в сообщении местных СМИ

Длина сухогруза Asomatos под флагом Панамы составляет 169 м, он построен в 2003 году. По данным Maritime Bulletin, у судна после столкновения оказались поцарапаны правый борт и нос. Haje Halimeh длиной 122 м ходит под флагом Коморских Островов, сухогруз вез в Испанию пшеницу. Оба судна направили в турецкий Текирдаг.


38
#столкновение судов

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