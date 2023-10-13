«Ваши улыбки и ваш смех — лучшая оценка нашего труда!»

Фонд «Милосердие» создал, пожалуй, лучший многофункциональный спортивно-игровой комплекс в Липецке.

Вчера вечером в 26-м микрорайоне Липецка был самый настоящий праздник. Детвора веселилась на открытии многофункционального спортивно-игрового комплекса, который с нуля построил фонд «Милосердие» по своей новой социальной программе «БлагоДворительность», призванной благоустраивать городские общественные пространства.







Еще за час до начала праздника с раздачей сладкой ваты, раскрашивания мордашек аквагримом и заводными аниматорами сюда стали сходиться дети всех возрастов — самых маленьких в колясках привозили мамы. Два десятка новых качелей и аттракционов тут же прошли испытание на прочность. На них гроздьями висла детвора, что порой пугало их родителей, но, как отметили представители фонда, все это оборудование сертифицировано и имеет большой запас прочности. Но это — лишь одна фишка нового проекта «Милосердия».







Многофункциональный спортивно-игровой комплекс занимает огромную, в 6 тысяч кв.м площадку во дворе домов по улице Бунина, 14, 16, 20. Комплекс зонирован по возрастам, а это гарантия того, что подросток не налетит на малыша. Посередине площадки, с песчаным и резиновым покрытием — качели и карусели. В стороне от детской зоны — спортивный уголок: воркаут-зона, тренажеры, теннисные столы. Предусмотрено тут и место для родителей и старшего поколения.







Строители заново выложили крупноформатной плиткой все дорожки по натоптанным за два десятилетия народным тропам. Плитка уложена стык в стык, без бордюров по краям дорожек. Это сделано и для безопасности отдыхающих — через них не споткнешься, и для того, чтобы на дорожках не скапливалась вода. Кстати, подрядчик полностью снял верхний слой грунта на всей площадке, который был не пригоден для посадки газона, отсыпал все черноземом и посадил траву.

Весь проект был согласован с жильцами. Так появился оригинальный дизайн комплекса, предусматривающий еще и его освещение в темное время суток. Строительство площадки началось в июле и по факту закончилось в сентябре. На общестроительные работы и на оборудование подрядчики дали два года гарантии. Содержание площадки взяли на себя две УК без изменения тарифа для жителей.

Депутат от 9-го округа Михаил Русаков вспоминает, что на первую с ним и с представителями «Милосердия» встречу относительно благоустройства двора, в котором была только одна лишь детская горка, пришли… семь жильцов многоэтажек:

— Не буду скрывать, у жильцов были сомнения в том, что мы сделаем запланированное. Нам об этом говорили честно. Но на Новолипецком комбинате и в фонде «Милосердие» работают профессионалы, которые не боятся трудностей. Спасибо тем, кто в нас поверил, спасибо проектировщикам и подрядчику. Мы в очередной раз выполнили работу на отлично! — сказал депутат.

Для Евгении Фрай, председателя Липецкого горсовета, по ее словам, двойной праздник. В этом году фонд по просьбе горожан решил перейти от точечной помощи (сноса аварийных деревьев, установки новых лавочек, качелей, спортивного оборудования) к комплексному благоустройству микрорайонов. Такой подход более рационален, он позволяет учесть потребности детей разных возрастов, а также пожилых липчан и любителей здорового образа жизни. Первым проект «БлагоДворительность» обкатали на небольшом дворе у дома №8а на улице Стаханова в МЖК, округе Евгении Фрай. После этого фонд замахнулся на амбициозный проект комплексного благоустройства огромного двора в 26-м микрорайоне.

— Детские улыбки и ваш смех — лучшая оценка нашего труда, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. - Надеемся, что мы все сделали, как надо, и новый комплекс прослужит долго.

А во дворе было реально весело.

— Праздник очень классный! Полно аттракционов! Спасибо всем, кто сделал нам такой подарок, — прокричал в телекамеры щекастый пятиклассник.

— Вырастет, депутатом будет, — одобрительно кивнули головами две пожилые женщины.

И бабушки, и родители детей, и подростки были едиными в оценке этого подарка. Детвора высоко оценила аттракционы, а взрослые оценили зонированность площадки и ее безопасное покрытие.

— Мой вон как гоняет! Домой не загонишь, — сказала Галина Говорова, бабушка восьмилетнего внучка.

Детский праздник посетила и мэр Липецка. Евгения Уваркина, кажется, была искренне потрясена увиденным:

— Объем благоустройства на этой территории — фантастический. Все детские и спортивные объекты прекрасно вписались в этот большой двор. Спасибо Фонду, создавшему такое яркое внутридворовое пространство, которое я увидела!

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