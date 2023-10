11 ноября 2023 года в городе Липецк пройдет Масштабная посадочная конференция «В IT и точка».

Российская конференция «В IT и точка» – это крупное событие для всех, кто хочет учиться и работать в IT-отрасли. 11 ноября Липецк станет одним из 70 городов, принимающих форум.

Мероприятие проводит Компьютерная Академия ТОП

Площадкой проведения конференции станет «Областной центр культуры, народного творчества и кино»: г.Липецк, ул. Космонавтов, 54А

Время проведения мероприятия: 11 ноября 2023, 11:00 – 14:00

Цели конференции:

• раскрытие отраслей и профессий в ИТ,• помощь в выборе будущей IT профессии и алгоритм трудоустройства,• сближение между потенциальными студентами и будущими работодателями.

Участники конференции:

• абитуриенты 9-11 классов и их родители, которые интересуются IT тематикой,• студенты IT и других технических специальностей,• люди, желающие переквалифицироваться в ИТ из других отраслей,• начинающие IT-специалисты,• IT-специалисты российских и мировых компаний,• собственники IT компаний,• HR – специалисты.



В течении конференции будут затронуты темы выбора профильного заведения для получения новой и востребованной профессии, путь от смены профессии до заветной мечты и взаимоотношения между потенциальными IT специалистами и компаниями в этой сфере.

Формат конференции:

• ведущие лидеры рынка IT сферы,• выступления приглашенных спикеров, практикующих IT специалистов,• профориентационные мастер-классы для участников,• истории успеха от IT-компаний.• конкурсы и подарки.

Участие бесплатное! Количество мест ограничено! Регистрация по телефону: +7 (4742)565-145 г.Липецк,ул.Гагарина,45а

16 +

Реклама. АНО ДПО Академия ТОП