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11 ноября 2023 года в городе Липецк пройдет Масштабная посадочная конференция «В IT и точка».
Российская конференция «В IT и точка» – это крупное событие для всех, кто хочет учиться и работать в IT-отрасли. 11 ноября Липецк станет одним из 70 городов, принимающих форум.
Мероприятие проводит Компьютерная Академия ТОП
Площадкой проведения конференции станет «Областной центр культуры, народного творчества и кино»: г.Липецк, ул. Космонавтов, 54А
Время проведения мероприятия: 11 ноября 2023, 11:00 – 14:00
Цели конференции:• раскрытие отраслей и профессий в ИТ,
• помощь в выборе будущей IT профессии и алгоритм трудоустройства,
• сближение между потенциальными студентами и будущими работодателями.
Участники конференции:• абитуриенты 9-11 классов и их родители, которые интересуются IT тематикой,
• студенты IT и других технических специальностей,
• люди, желающие переквалифицироваться в ИТ из других отраслей,
• начинающие IT-специалисты,
• IT-специалисты российских и мировых компаний,
• собственники IT компаний,
• HR – специалисты.
В течении конференции будут затронуты темы выбора профильного заведения для получения новой и востребованной профессии, путь от смены профессии до заветной мечты и взаимоотношения между потенциальными IT специалистами и компаниями в этой сфере.
Формат конференции:• ведущие лидеры рынка IT сферы,
• выступления приглашенных спикеров, практикующих IT специалистов,
• профориентационные мастер-классы для участников,
• истории успеха от IT-компаний.
• конкурсы и подарки.
Участие бесплатное! Количество мест ограничено! Регистрация по телефону: +7 (4742)565-145 г.Липецк,ул.Гагарина,45а
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