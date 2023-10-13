Липчане выбирают дружбу навсегда: «Хатико» стал самым популярным фильмом показов Wink на Городище

ПАО «Ростелеком» и МАУК «Культурные пространства Липецка» закрыли сезон открытых показов детского и семейного кино на площадке общественного пространства «Липецкое Городище».

За два месяца кинотеатр под открытым небом посетили более полутора тысяч горожан. Все желающие смогли посмотреть на большом экране «Историю Дэвида Копперфилда» (12+), «Астерикс и тайное зелье» (6+), «Приключения Паддингтона» (6+), «Миллионера из трущоб» (18+). Финальным фильмом серии стал «Хатико: самый верный друг» (0+). К слову, именно эта история о дружбе и верности собрала больше всего зрителей киномарафона от видеосервиса Wink (18+). Организаторы даже решили показать ленту дважды, в августе и сентябре, чтобы ее смогли увидеть все желающие.

Александр Лисенков, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы очень рады, что в этом году программу показов самой популярной открытой киноплощадки города дополнили любимые многими фильмы из коллекции Wink. Просмотр кино на природе — это всегда особая атмосфера: люди приходят семьями, дружными компаниями, устраивают пикники».

Екатерина Фомина, гостья показа:

«Круто, что в афише на Городище появились такие фильмы. “Миллионера из трущоб” обожаю еще со студенчества! Пришли большой компанией с друзьями. Получили удовольствие и от просмотра, и от общения. Давно так не собирались! Очень надеюсь, что в следующем году показы тоже будут».

Киноклассику, новинки отечественного и мирового кинематографа можно посмотреть на видеоплатформе Wink. Здесь собрано более 50 000 фильмов и сериалов в Full HD.

ПАО «Ростелеком». Реклама