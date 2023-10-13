Более ста липецких студентов поучаствовали в металлургическом турнире от НЛМК

Новолипецкий комбинат провел металлургический турнир «Сплав» для студентов машиностроительных специальностей из Липецка и Грязей. Участие в нем приняли более 100 человек.

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Профориентационные соревнования разделили на два этапа: обучающая часть и викторину. Специалисты НЛМК рассказали ребятам об изготовлении деталей для агрегатов с помощью 3D-сканеров и 3D-принтеров, о работе на станках с ЧПУ и востребованных на комбинате профессиях. После обучающей части студенты участвовали в викторине «Планета Машиностроения». Задания, которые разработали специалисты машиностроительного комплекса состояли из 5 категорий. Участники соревновались в знаниях по процессам токарной обработки, измерительных инструментов, сварных и литейных процессов, чертежей и конструкторской документации, истории и современности.







- Направление машиностроения – это одна из самых интересных, перспективных и быстроразвивающихся отраслей, где требуются хорошие специалисты. Такой формат взаимодействия со студентами поможет им углубиться в отрасль. Наша цель, чтобы ребята узнали больше о своей будущей специальности и о НЛМК как о надежном и интересном работодателе, - рассказал начальник машиностроительного управления НЛМК Алексей Косых.







Победители металлургического турнира получили призы и дипломы НЛМК. Металлургический турнир «Сплав» планируют проводить каждый квартал, чтобы повысить привлекательность и популяризировать рабочие профессии среди молодежи региона.



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