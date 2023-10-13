Общество

сегодня, 10:41

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: липчане жалуются на отваливающиеся от дома кирпичи

4 710
#ЖКХ
1
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: липчане жалуются на отваливающиеся от дома кирпичи

Жалуются жильцы дома №13 по улице 8 Марта.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №13 по улице 8 Марта.

«Из стены дома вываливаются кирпичи с высоты второго этажа, здание находится в центре города, когда будут жертвы, начнут искать виновных», — отметила наша читательница по имени Елена.

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Как сообщили GOROD48 в управляющей компании — ООО «Континент», туда подобных обращений от жильцов дома не поступало. Причём об осыпающейся кладке не знают ни в принимающей заявки диспетчерской, ни секретарь.

— Для начала следует оставить заявку в управляющей компании — только тогда проблему начнут решать, — отметили в ООО «Континент».
4 710
#ЖКХ
1

Комментарии (4)

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Ванька Грозный

47 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Коко джамбо

48 минут назад
Но не очко обычно губит, а по голове кирпич
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Витек

49 минут назад
Доярка У, и триатлон там провести (плавать можно в подвале)
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Доярка У

сегодня, 10:54
Надо сделать внизу у стены креативное атмосферное пространство и коворкинг и кирпичи перестану падать и школу юных дизайнеров-программистов.
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