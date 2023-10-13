«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: липчане жалуются на отваливающиеся от дома кирпичи

Жалуются жильцы дома №13 по улице 8 Марта.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №13 по улице 8 Марта.«Из стены дома вываливаются кирпичи с высоты второго этажа, здание находится в центре города, когда будут жертвы, начнут искать виновных», — отметила наша читательница по имени Елена.Как сообщили GOROD48 в управляющей компании — ООО «Континент», туда подобных обращений от жильцов дома не поступало. Причём об осыпающейся кладке не знают ни в принимающей заявки диспетчерской, ни секретарь.— Для начала следует оставить заявку в управляющей компании — только тогда проблему начнут решать, — отметили в ООО «Континент».