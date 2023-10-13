Общество
сегодня, 10:41
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: липчане жалуются на отваливающиеся от дома кирпичи
Жалуются жильцы дома №13 по улице 8 Марта.
В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №13 по улице 8 Марта.
«Из стены дома вываливаются кирпичи с высоты второго этажа, здание находится в центре города, когда будут жертвы, начнут искать виновных», — отметила наша читательница по имени Елена.
Как сообщили GOROD48 в управляющей компании — ООО «Континент», туда подобных обращений от жильцов дома не поступало. Причём об осыпающейся кладке не знают ни в принимающей заявки диспетчерской, ни секретарь.
— Для начала следует оставить заявку в управляющей компании — только тогда проблему начнут решать, — отметили в ООО «Континент».
«Из стены дома вываливаются кирпичи с высоты второго этажа, здание находится в центре города, когда будут жертвы, начнут искать виновных», — отметила наша читательница по имени Елена.
Как сообщили GOROD48 в управляющей компании — ООО «Континент», туда подобных обращений от жильцов дома не поступало. Причём об осыпающейся кладке не знают ни в принимающей заявки диспетчерской, ни секретарь.
— Для начала следует оставить заявку в управляющей компании — только тогда проблему начнут решать, — отметили в ООО «Континент».
Ванька Грозный
Коко джамбо
Витек
Доярка У