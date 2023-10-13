15 минут назад
Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа
Министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из города Газа на юг в течении 24 часов.
"Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий", - говорится в заявлении Дюжаррика.
По его словам, ООН настоятельно призывает отменить любой такой приказ во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию", - передает "Интерфакс".
Дюжаррик уточнил, что приказ израильских военных также распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах Организации, включая школы, медицинские центры и клиники.
В свою очередь армия обороны Израиля опубликовала в соцсети X (бывшая твиттер) заявление, согласно которому жителям северной части Газы рекомендуется переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей, и чтобы дистанцироваться от террористов ХАМАС, использующих вас в качестве живого щита".
"В ближайшие дни ЦАХАЛ продолжит активные действия в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вреда гражданскому населению", - говорится в сообщении.