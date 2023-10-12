В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: пострадали 4089 человек

19,7% клещей были заражены.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подвело итоги сезона клещей: в медицинские организации с покусами клещей обратились 4089 человек, в том числе 1774 детей в возрасте до 17 лет.



В лаборатории были доставлены 3536 клещей. По результатам исследований пораженность клещей различными инфекциями в 2023 году составила 19,7% (в 2022 году была 16,2%).