Здоровье

50 минут назад

В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: пострадали 4089 человек

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#клещи
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В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: пострадали 4089 человек

19,7% клещей были заражены.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подвело итоги сезона клещей: в медицинские организации с покусами клещей обратились 4089 человек, в том числе 1774 детей в возрасте до 17 лет.

В лаборатории были доставлены 3536 клещей. По результатам исследований пораженность клещей различными инфекциями в 2023 году составила 19,7% (в 2022 году была 16,2%).
58
#клещи
1

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