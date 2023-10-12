Здоровье
50 минут назад
В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: пострадали 4089 человек
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19,7% клещей были заражены.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подвело итоги сезона клещей: в медицинские организации с покусами клещей обратились 4089 человек, в том числе 1774 детей в возрасте до 17 лет.
В лаборатории были доставлены 3536 клещей. По результатам исследований пораженность клещей различными инфекциями в 2023 году составила 19,7% (в 2022 году была 16,2%).
В лаборатории были доставлены 3536 клещей. По результатам исследований пораженность клещей различными инфекциями в 2023 году составила 19,7% (в 2022 году была 16,2%).
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