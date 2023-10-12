Липчанку в Воронеже укусила бездомная собака: она отсудила 50 000 рублей

Сама женщина настаивала на сумме в 125 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел иск липчанки к Управе Коминтерновского района Воронежа о взыскании компенсации морального вреда за укус собаки.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 сентября 2022 года возле дома №155 по улице Урицкого в Воронеже липчанку за левую ногу укусила бездомная собака.



Собака была крайне агрессивной и находясь в стае. В результате женщине диагностировали открытую укушенную рану, она прошла курс вакцинации.



Женщина попросила взыскать с Управы Коминтерновского района Воронежа компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, а также судебные расходы 25 тысяч рублей.



Но представитель ответчика выступил против удовлетворения этих требований, ссылаясь на то, что заявок на отлов бездомных собак в данном районе не поступало. После исполнителем по контрактам осуществлялись выезды на указанную территорию, однако бездомных собак обнаружено не было.



Тем не менее, cуд пришел к выводу, что причиной произошедшего явилось ненадлежащее исполнение Управой обязанностей в области осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.



«Заключение с ИП муниципальных контрактов по оказанию услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Коминтерновского района на основании поступивших заявок не освобождает ответчика от возложенной законодательством на органы местного самоуправления обязанности по мониторингу, выявлению, отлову и содержанию животных без владельцев и в отсутствие заявок», — отметили в суде.



В результате липчанке присудили компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.