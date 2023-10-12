Общество

26 минут назад

Работа над ошибками: подрядчик убирает свой строительный мусор из Каменного лога

1 208
#ремонт дорог #Каменный лог
1
Работа над ошибками: подрядчик убирает свой строительный мусор из Каменного лога

После публикации GOROD48 строительная компания в авральном порядке начала вычищать овраг в центре Липецка.

Бывает и такое: спустя всего два часа после публикации GOROD48 о замусоривании Каменного лога щебнем и кусками асфальта подрядчик липецкой мэрии стал спешно их выгребать.



Речь идет о склоне Каменного лога в центре Липецка, у дома №11 на улице Ворошилова, где ООО «Строительная компания Липецк» построила подпорную стену для укрепления провалившейся весной дороги. Строители ссыпали в глубокий враг щебень и куски старого асфальта, снятого с ремонтируемого участка дороги. Однако, получив нагоняй от мэрии сегодня же приступили к работе над ошибками.

— Мы так и не поняли, зачем подрядчик засыпал склон Каменного лога кусками асфальта. То, что случилось, не поддается объяснению. В свою очередь подрядчик заверил нас, что уберет весь свой строительный мусор, — рассказали GOROD48 в управлении главного смотрителя мэрии.
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#ремонт дорог #Каменный лог
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vlad

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