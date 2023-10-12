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17 минут назад
Из-за атаки Израиля приостановили работу аэропорты Дамаска и Алеппо
По предварительным данным, обе воздушные гавани приостановили работу.
Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо, - пишет "Ъ" со ссылкой на госагентство Сирии SANA.
"Израиль совершил агрессию на аэропорты Дамаска и Алеппо. По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя", — сообщает госагентство со ссылкой на со ссылкой на военный источник в сирийской армии.
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов.
Уточняется, что нападение произошло через несколько часов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси поговорил с сирийским лидером Башаром Асадом и призвал арабские и исламские страны противостоять Израилю.
В начале октября Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие, - пишет "Газета.ru".
"Израиль совершил агрессию на аэропорты Дамаска и Алеппо. По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя", — сообщает госагентство со ссылкой на со ссылкой на военный источник в сирийской армии.
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов.
Уточняется, что нападение произошло через несколько часов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси поговорил с сирийским лидером Башаром Асадом и призвал арабские и исламские страны противостоять Израилю.
В начале октября Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие, - пишет "Газета.ru".