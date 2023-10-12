У восстанавливающего храм мужчины нашли марихуану

Коноплю он нарвал у сельского кладбища.

Тербунский районный суд вынес приговор 40-летнему уроженцу города Армавир Краснодарского края за наркотики. В Липецкой области мужчина с ноября 2022 года ремонтировал храм Александра Невского в селе Воловчик Воловского района, но попался на хранении марихуаны.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в первых числах июля этого года в 100 метрах от входа в сельское кладбище в селе Воловчик мужчина обнаружил кусты дикорастущей конопли, сорвал два куста и от нёс их в дом, где жил, пока работал над реставрацией храма. Растения он положил в ящик шкафа. И после несколько раз покурил.



После курения в тумбочке у него ещё хранилось в общей сложности 7,8 грамма марихуаны. Но в полдень 20 июля наркотики обнаружили и изъяли полицейские.



Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся. Его признали виновным и по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, в значительном размере» оштрафовали на 30 000 рублей.