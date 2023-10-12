Экономика

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Статистика: лидерами недельной инфляции остались помидоры – они подорожали еще на 9%

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#инфляция
Статистика: лидерами недельной инфляции остались помидоры – они подорожали еще на 9%

За неделю с 3 по 9 октября цены на помидоры в Липецкой области выросли на 9,03%, также заметно подорожали куриные яйца, бананы, свекла, говядина, сообщает Липецкстат в обзоре по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю. Вместе с тем подешевели все виды бензина и дизельное топливо. 

За прошедшую неделю цены на помидоры выросли на 9,03% - это самый заметный скачок стоимости среди продуктов питания, на куриные яйца — на 4,61%, на бананы — на 2,66%. Подорожали говядина (+1,25%), куры охлажденные и мороженые (+0,41%), сливочное масло (+1,14%), подсолнечное масло (+0,88%), маргарин (+1,23%), соль (+1,23%), макаронные изделия (+0,84%). Среди овощей прибавили в цене капуста на 0,18%, свекла на 1,67%, лук на 1,09%. Вместе с тем подешевели свинина (-1,9%), рыба мороженая неразделанная (-1,64%), сыр (-2,5%), творог (-1,84%), сметана (-0,83%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,14%), чай (-2,6%). Цена на картофель снизилась на 4,11%, на морковь – на 4,66%, на огурцы – на 1,82%, яблоки стали дешевле на 3,14%. Подешевели также рис (-1,56%) и пшено (-1,64%).

В секторе непродовольственных товаров подорожали футболки мужские (+1,45%), женские эластичные колготки (+1,73%). Выросли в цене хозяйственное мыло (+1,05%), стиральный порошок (+0,86%), зубная паста (+0,74%), туалетная бумага (+0,16%), сухие корма для животных (+1,16%). Из наблюдаемых лекарств стали дороже анальгин (+1,91%), поливитамины (+2,23%). Снизились цены на кроссовки для взрослых (-1,3%), зубные щетки (-0,33%). Из лекарств подешевели корвалол (-5,79%), валидол (-0,16%). 

На том же уровне, что и неделей раньше остались цены на баранину, сахар, детские футболки, туалетное мыло, сигареты, спички. 

Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе снизились на 1,9%. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 9 октября составляла 54,02 рубля (на 2 октября - 55,09 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 2% – до 51,36 рубля (на 2 октября – 52,43 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 1,9% (56,06 рубля – против 57,18 рубля на предыдущей отчетной неделе). бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,3% - с 68,73 рубля до 68,49 рубля. Дизельное топливо подешевело на 1,7%. Его стоимость составила 62,47 рубля (было 63,54 рубля). 

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#инфляция

Комментарии (1)

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Предприниматель

18 минут назад
Что вы хотели $ доллар больше 100р деревянный не кому ненужен потому-то ничего не стоит . Скоро его будут использовать в место туалетной бумаги . Зато у правительства что-то растёт.
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