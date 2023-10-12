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Статистика: лидерами недельной инфляции остались помидоры – они подорожали еще на 9%
За неделю с 3 по 9 октября цены на помидоры в Липецкой области выросли на 9,03%, также заметно подорожали куриные яйца, бананы, свекла, говядина, сообщает Липецкстат в обзоре по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю. Вместе с тем подешевели все виды бензина и дизельное топливо.
В секторе непродовольственных товаров подорожали футболки мужские (+1,45%), женские эластичные колготки (+1,73%). Выросли в цене хозяйственное мыло (+1,05%), стиральный порошок (+0,86%), зубная паста (+0,74%), туалетная бумага (+0,16%), сухие корма для животных (+1,16%). Из наблюдаемых лекарств стали дороже анальгин (+1,91%), поливитамины (+2,23%). Снизились цены на кроссовки для взрослых (-1,3%), зубные щетки (-0,33%). Из лекарств подешевели корвалол (-5,79%), валидол (-0,16%).
На том же уровне, что и неделей раньше остались цены на баранину, сахар, детские футболки, туалетное мыло, сигареты, спички.
Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе снизились на 1,9%. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 9 октября составляла 54,02 рубля (на 2 октября - 55,09 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 2% – до 51,36 рубля (на 2 октября – 52,43 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 1,9% (56,06 рубля – против 57,18 рубля на предыдущей отчетной неделе). бензин марки АИ-98 и выше стал дешевле на 0,3% - с 68,73 рубля до 68,49 рубля. Дизельное топливо подешевело на 1,7%. Его стоимость составила 62,47 рубля (было 63,54 рубля).
Предприниматель