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18 минут назад

В Госдуме подготовили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

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#ратификация #договор #ядерные испытания

Рассмотрение законопроекта планируется 17 октября.

По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина профильный комитет подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вячеслав Володин в начале пленарного заседания отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы, все фракции поддержали принятие законопроекта.

Володин предложил всем депутатам стать его авторами, - говорится на сайте Госдумы.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 17 октября. Второе чтение может состояться 18 октября, а третье — 19 октября.

Володин заявил, что США безответственно относятся к глобальной безопасности. Он отметил, что, в частности, ситуация в Израиле и Палестине — "это их была зона ответственности, им надо было делать все для поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке".

"Наша страна — за мирное существование, за глобальную безопасность. Но мы с вами видим, что происходит в мире. Поэтому надо защищать граждан от последствий таких действий", — заключил он.
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#ратификация #договор #ядерные испытания

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