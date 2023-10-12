Грузоперевозки в РФ подорожали на 40%

В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей.





По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году. В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: так, отмечают в ATI.SU, втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей. Также почти двукратный рост показали заявки на перевозки в три региона Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), добавляют там. Ряд участников рынка отмечает и увеличение объема перевозок.



По наблюдениям участников рынка, в 2023 году по сравнению с 2022 годом перевозки подорожали на 40%. В сфере отмечается нехватка водителей, транспорта и комплектующих.



Негативно влияет на ситуацию подорожание топливо и рост операционных расходов. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ растет стоимость кредитов, что также пагубно сказывается на отрасли. Спрос на грузовые перевозки автотранспортом растет, заметно опережая предложение, что выражается как в количестве невыполненных заявок, так и в росте цен. Год к году, по оценкам участников рынка, перевозки подорожали на 40%. Причина — нехватка водителей, транспортных средств и запчастей, усугубляющаяся высокой стоимостью заимствований, ростом цен на топливо и операционных расходов. Участники рынка ожидают продолжения роста цен в четвертом квартале, - пишет "Ъ" По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году. В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: так, отмечают в ATI.SU, втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей. Также почти двукратный рост показали заявки на перевозки в три региона Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), добавляют там. Ряд участников рынка отмечает и увеличение объема перевозок.По наблюдениям участников рынка, в 2023 году по сравнению с 2022 годом перевозки подорожали на 40%. В сфере отмечается нехватка водителей, транспорта и комплектующих.Негативно влияет на ситуацию подорожание топливо и рост операционных расходов. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ растет стоимость кредитов, что также пагубно сказывается на отрасли.