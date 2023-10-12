сегодня, 14:42
Грузоперевозки в РФ подорожали на 40%
В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей.
По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году. В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: так, отмечают в ATI.SU, втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей. Также почти двукратный рост показали заявки на перевозки в три региона Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), добавляют там. Ряд участников рынка отмечает и увеличение объема перевозок.
По наблюдениям участников рынка, в 2023 году по сравнению с 2022 годом перевозки подорожали на 40%. В сфере отмечается нехватка водителей, транспорта и комплектующих.
Негативно влияет на ситуацию подорожание топливо и рост операционных расходов. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ растет стоимость кредитов, что также пагубно сказывается на отрасли.