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сегодня, 14:42

Грузоперевозки в РФ подорожали на 40%

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#грузоперевозки #экономика

В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей.

Спрос на грузовые перевозки автотранспортом растет, заметно опережая предложение, что выражается как в количестве невыполненных заявок, так и в росте цен. Год к году, по оценкам участников рынка, перевозки подорожали на 40%. Причина — нехватка водителей, транспортных средств и запчастей, усугубляющаяся высокой стоимостью заимствований, ростом цен на топливо и операционных расходов. Участники рынка ожидают продолжения роста цен в четвертом квартале, - пишет "Ъ".

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году. В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: так, отмечают в ATI.SU, втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей. Также почти двукратный рост показали заявки на перевозки в три региона Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), добавляют там. Ряд участников рынка отмечает и увеличение объема перевозок.

По наблюдениям участников рынка, в 2023 году по сравнению с 2022 годом перевозки подорожали на 40%. В сфере отмечается нехватка водителей, транспорта и комплектующих.

Негативно влияет на ситуацию подорожание топливо и рост операционных расходов. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ растет стоимость кредитов, что также пагубно сказывается на отрасли.
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#грузоперевозки #экономика

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