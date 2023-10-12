Обвиняемый в хищении 450 000 рублей для нужд СВО полностью возместил ущерб

Но арест ему все равно продлили на 2 месяца – до 5 декабря.

В результате суд решил оставить меру пресечения прежней – срок содержания под стражей продлили еще на 2 месяца, до 5 декабря.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.





Правобережный районный суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения 25-летнему ранее судимому за разбой жителю Задонска Николаю Котову — его обвиняют в мошенническом присвоении 450 000 рублей, которые планировали направить на закупку гуманитарной помощи для нужд военнослужащих-участников СВО. Предыдущий срок содержания под стражей заканчивался 17 октября.По версии следствия, обвиняемый узнал от знакомой, что она собирается купить товары для участников специальной военной операции и что у женщины есть на эти цели 450 тысяч рублей. Тогда мужчина предложил женщине свою помощь в закупках: потерпевшая передала 37 000 рублей на 10 медицинских аптечек, 260 000 на покупку тепловизора, 110 000 рублей на 50 комплектов зимней формы и 43 000 рублей на шлем. Но в результате ничего куплено так и не было — всякий раз обвиняемый ссылался на проблемы с поставкой товара. В конце-концов женщина всё поняла и обратилась в полицию. Всего у потерпевшей было похищено 450 000 рублей.Гособвинитель сегодня попросил продлить меру пресечения на 2 месяца. Обвиняемый возражал, ссылаясь на то, что полностью возместил материальный ущерб, и вместе с защитником попросил изменить меру пресечения на домашний арест по месту регистрации в Задонске. Сегодня к делу была приобщена расписка потерпевшей Маргариты Прохоровой, согласно которой она получила от матери Николая Котова 450 000 рублей.