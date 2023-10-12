Происшествия
8 минут назад
Обвиняемый в хищении 450 000 рублей для нужд СВО полностью возместил ущерб
Но арест ему все равно продлили на 2 месяца – до 5 декабря.
Правобережный районный суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения 25-летнему ранее судимому за разбой жителю Задонска Николаю Котову — его обвиняют в мошенническом присвоении 450 000 рублей, которые планировали направить на закупку гуманитарной помощи для нужд военнослужащих-участников СВО. Предыдущий срок содержания под стражей заканчивался 17 октября.
По версии следствия, обвиняемый узнал от знакомой, что она собирается купить товары для участников специальной военной операции и что у женщины есть на эти цели 450 тысяч рублей. Тогда мужчина предложил женщине свою помощь в закупках: потерпевшая передала 37 000 рублей на 10 медицинских аптечек, 260 000 на покупку тепловизора, 110 000 рублей на 50 комплектов зимней формы и 43 000 рублей на шлем. Но в результате ничего куплено так и не было — всякий раз обвиняемый ссылался на проблемы с поставкой товара. В конце-концов женщина всё поняла и обратилась в полицию. Всего у потерпевшей было похищено 450 000 рублей.
Гособвинитель сегодня попросил продлить меру пресечения на 2 месяца. Обвиняемый возражал, ссылаясь на то, что полностью возместил материальный ущерб, и вместе с защитником попросил изменить меру пресечения на домашний арест по месту регистрации в Задонске. Сегодня к делу была приобщена расписка потерпевшей Маргариты Прохоровой, согласно которой она получила от матери Николая Котова 450 000 рублей.
По версии следствия, обвиняемый узнал от знакомой, что она собирается купить товары для участников специальной военной операции и что у женщины есть на эти цели 450 тысяч рублей. Тогда мужчина предложил женщине свою помощь в закупках: потерпевшая передала 37 000 рублей на 10 медицинских аптечек, 260 000 на покупку тепловизора, 110 000 рублей на 50 комплектов зимней формы и 43 000 рублей на шлем. Но в результате ничего куплено так и не было — всякий раз обвиняемый ссылался на проблемы с поставкой товара. В конце-концов женщина всё поняла и обратилась в полицию. Всего у потерпевшей было похищено 450 000 рублей.
Гособвинитель сегодня попросил продлить меру пресечения на 2 месяца. Обвиняемый возражал, ссылаясь на то, что полностью возместил материальный ущерб, и вместе с защитником попросил изменить меру пресечения на домашний арест по месту регистрации в Задонске. Сегодня к делу была приобщена расписка потерпевшей Маргариты Прохоровой, согласно которой она получила от матери Николая Котова 450 000 рублей.
В результате суд решил оставить меру пресечения прежней – срок содержания под стражей продлили еще на 2 месяца, до 5 декабря.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.