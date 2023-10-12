Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых

Банк ЗЕНИТ запустил новый сберегательный продукт «ЗЕНИТ вклад» с максимальной доходностью 12,25 % годовых. Клиенты могут открыть его на сумму от 50 тыс. рублей на срок 91, 181, 367, 732 или 1 100 дней. Разместить средства возможно в любом офисе кредитной организации, мобильном приложении «Зенит Онлайн» или интернет-банке.

Максимальная ставка 12,25 % действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 12 % годовых. При этом срок размещения средств должен составлять 181 день.

Специальные условия разработаны для вкладов сроком 732 и 1100 дней. По инициативе клиента при досрочном расторжении договора после 1 года предусмотрена льготная ставка 9% годовых. По окончании действия вклада максимальная ставка составит 11% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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