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В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли может навредить организму
Соль, добавляемая в пищу, является пятой частью общего потребления натрия в течение дня. Мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты имеют в своем составе соль.
Роспотребнадзор сообщил, что в среднем человек потребляет 11 граммов соли, добавляя в пищу лишь небольшое ее количество. В ведомстве рекомендуют потреблять не более 5 граммов натрия в день, поскольку иначе это может привести к повышению кровяного давления, проблемам с сердцем, почками, ожирению и остеопорозу.
Следует отметить, что радикальное исключение соли из рациона может привести к не менее тяжелым последствиям. Натрий играет ключевую роль в поддержании баланса жидкости, функции надпочечников, сердечно-сосудистой системы и передаче нервных импульсов.
В Роспотребнадзоре сообщили, что полностью отказываться от соли – не правильное решение, поскольку такая попытка может негативно сказаться на здоровье.
Соль — важный элемент в питании человека, и отказываться от нее совсем не стоит, это может негативно сказаться на здоровье. С другой стороны, в ее потреблении необходимо соблюдать меру. Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Роспотребнадзор также отмечает, что если по рецепту в блюдо нужно добавить соль, то предпочтение стоит отдавать йодированной.