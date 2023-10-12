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9 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли может навредить организму

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#здоровье #соль

Соль, добавляемая в пищу, является пятой частью общего потребления натрия в течение дня. Мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты имеют в своем составе соль.

В Роспотребнадзоре объяснили, что соль, которую люди добавляют в пищу, составляет только 20% от общего объема потребляемой соли, - передает ТАСС. Остальное же приходится на так называемую скрытую соль. То есть ту, которая изначально содержится в продуктах — мясе, рыбе, яйцах, молочных и кисломолочных продуктах, а также в овощах и фруктах. Особенно много соли присутствует в готовой еде — в колбасах, копченостях, сырах, мясных и рыбных консервах, снеках, приправах, соусах, хлебе и т.п. Употребляя эти продукты, человек может с легкостью закрыть суточную норму соли, даже не подсаливая пищу дополнительно.

Роспотребнадзор сообщил, что в среднем человек потребляет 11 граммов соли, добавляя в пищу лишь небольшое ее количество. В ведомстве рекомендуют потреблять не более 5 граммов натрия в день, поскольку иначе это может привести к повышению кровяного давления, проблемам с сердцем, почками, ожирению и остеопорозу.

Следует отметить, что радикальное исключение соли из рациона может привести к не менее тяжелым последствиям. Натрий играет ключевую роль в поддержании баланса жидкости, функции надпочечников, сердечно-сосудистой системы и передаче нервных импульсов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что полностью отказываться от соли – не правильное решение, поскольку такая попытка может негативно сказаться на здоровье.

Соль — важный элемент в питании человека, и отказываться от нее совсем не стоит, это может негативно сказаться на здоровье. С другой стороны, в ее потреблении необходимо соблюдать меру. Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Роспотребнадзор также отмечает, что если по рецепту в блюдо нужно добавить соль, то предпочтение стоит отдавать йодированной.
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#здоровье #соль

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