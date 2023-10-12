В России

48 минут назад

В Госдуму внесут закон о надбавке для неработающих пенсионеров

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#пенсия #надбавка

Надбавка составит 10 процентов, если среднедушевой доход гражданина находится в диапазоне от полутора до двух размеров прожиточного минимума.

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров, - передает ТАСС.

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих граждан на пенсии, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте его проживания.

Изменения вносятся в закон "О государственной социальной помощи". Так, предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам при условии, что его среднедушевой доход составляет от одного до полутора размеров прожиточного минимума, установленного в субъекте его проживания. А в случаях, когда такой доход варьируется от полутора до двух таких размеров, то надбавка составит 0,1 от прожиточного минимума в его регионе.

"Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно, и поэтому мы предлагаем ввести дополнительное пособие", - отметил депутат.

По его словам, речь идет "о реальной прибавке, которая может достигать нескольких тысяч рублей в месяц". Например, в Московской области региональный прожиточный минимум пенсионера сегодня составляет 14 858 рублей. В случае принятия законопроекта, многие жители преклонного возраста этого региона смогут дополнительно получать к пенсии от 1485 рублей до 2970 рублей в месяц, - добавил Миронов.

Он также отметил, что именно пенсионеры с низким достатком сильнее всех страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания, а федеральная доплата мгновенно "съедается" очередным повышением цен.

Прожиточный минимум с 1 января проиндексирован на 3,3% и в среднем по стране на душу населения составляет 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.
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#пенсия #надбавка

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