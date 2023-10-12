Экономика

55 минут назад

Налоговая подала иск в суд о признании банкротом «Липецкой трубной компании»

1 429
#банкротство #суд
1
Налоговая подала иск в суд о признании банкротом «Липецкой трубной компании»

Компания задолжала по налоговым платежам.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, из заявления следует, что у должника имеется задолженность по налоговым платежам в размере 3,4 миллиона рублей.

«Суд принял заявление о признании ООО «Липецкая трубная компания» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению и возбудил производство по делу. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 7 ноября», — добавляют в пресс-службе.
1 429
#банкротство #суд
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Думаю

29 минут назад
Без приказа госдепа необошлось?
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
65
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

Исследование: липчане банкротились на 28% чаще
#банкротства
6
Исследование: липчане банкротились на 28% чаще

вчера, 17:31

Экономика
Липчане выбирают безнал: за полгода совершено безналичных операций на 410 миллиардов рублей
#деньги
10
Липчане выбирают безнал: за полгода совершено безналичных операций на 410 миллиардов рублей

вчера, 08:41

Экономика
Площадь ОЭЗ «Липецк» предложено расширить за счет территории тракторного завода
#ОЭЗ «Липецк»
19
Площадь ОЭЗ «Липецк» предложено расширить за счет территории тракторного завода

10.10.2023 09:06

Экономика
Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по материальному благополучию
#доходы населения
26
Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по материальному благополучию

09.10.2023 13:30

Экономика
За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей
#ломбард #деньги
8
За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей

09.10.2023 10:08

Экономика
На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо
#цены #инфляция
51
На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

28.09.2023 17:40

Экономика