Налоговая подала иск в суд о признании банкротом «Липецкой трубной компании»

Компания задолжала по налоговым платежам.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, из заявления следует, что у должника имеется задолженность по налоговым платежам в размере 3,4 миллиона рублей.



«Суд принял заявление о признании ООО «Липецкая трубная компания» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению и возбудил производство по делу. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 7 ноября», — добавляют в пресс-службе.