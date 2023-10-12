Происшествия
сегодня, 09:46
26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом
Всего женщине было нанесено не менее 60 ударов по различным частям тела.
Усманский районный суд приговорил 26-летнего мужчину за убийство сожительницы к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 марта этого года в селе Сторожевое Усманского района пьяный мужчина поссорился с 28-летней сожительницей, избил её руками и ногами, стеклянной бутылкой и металлическим молотком, нанеся в общей сложности не менее 60 ударов по различным частям тела. После избиения подсудимый ударил лежащую на полу потерпевшую ножом в шею. Женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину ещё в ходе следствия, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 марта этого года в селе Сторожевое Усманского района пьяный мужчина поссорился с 28-летней сожительницей, избил её руками и ногами, стеклянной бутылкой и металлическим молотком, нанеся в общей сложности не менее 60 ударов по различным частям тела. После избиения подсудимый ударил лежащую на полу потерпевшую ножом в шею. Женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину ещё в ходе следствия, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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