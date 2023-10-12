Происшествия

сегодня, 09:46

26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом

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#убийство
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26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом

Всего женщине было нанесено не менее 60 ударов по различным частям тела. 

Усманский районный суд приговорил 26-летнего мужчину за убийство сожительницы к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 марта этого года в селе Сторожевое Усманского района пьяный мужчина поссорился с 28-летней сожительницей, избил её руками и ногами, стеклянной бутылкой и металлическим молотком, нанеся в общей сложности не менее 60 ударов по различным частям тела. После избиения подсудимый ударил лежащую на полу потерпевшую ножом в шею. Женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину ещё в ходе следствия, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство
2

Комментарии (5)

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Печально

6 минут назад
в СССР дали бы вышак или 15 лет, а тут дали 9 и через 5 выйдет за хорошее поведение..
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Коммунист

29 минут назад
Европейские ценности..
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Да уж

сегодня, 10:09
И всего 9?
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Не зря

сегодня, 10:05
Ну что это за срок?
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Наблюдатель

сегодня, 10:01
За убийство с особой жестокостью(60 ударов) и 9 лет ?! А за найденную карту и потраченные с нее копейки до 5 ?! Что-то "не сходится"...
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