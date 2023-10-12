73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

Самодельный напиток был опасным для жизни и здоровья.

Усманский районный суд вынес приговор 73-летнему мужчине по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 12 марта пенсионер продал за 200 рублей бутылку спиртного. Состав самодельного напитка включал в себя этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), фетилэтанол, и являлся опасным для жизни и здоровья человека.



Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

