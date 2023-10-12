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73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

3 537
#торговля #алкоголь
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73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

Самодельный напиток был опасным для жизни и здоровья.

Усманский районный суд вынес приговор 73-летнему мужчине по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 12 марта пенсионер продал за 200 рублей бутылку спиртного. Состав самодельного напитка включал в себя этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), фетилэтанол, и являлся опасным для жизни и здоровья человека.

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
3 537
#торговля #алкоголь
1

Комментарии (3)

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7 минут назад
Макс, ти ваашпе кто токай?
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Ирина

34 минуты назад
Да участковый только ходит дань с них собирает
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Макс

57 минут назад
На силикатном продаю в баре и киосках поленую водку и поленые сигареты а учисковый ходит как нечем не бывало надо на участкового пожаловатся в прокуратуру может двигаться после этого начнёт и вапще на силикатном кругом один беспредел
ответить
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