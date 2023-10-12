Происшествия

47 минут назад

26-летняя липчанка пообещала знакомым дешевые продукты и потратила их деньги на себя

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#мошенничество
26-летняя липчанка пообещала знакомым дешевые продукты и потратила их деньги на себя

Обвиненная в мошенничестве девушка оштрафована судом. 

Советский районный суд Липецка вынес решение по делу 26-летней горожанки, обвиненной в мошенничестве. Этой зимой девушка обманула двух знакомых.  

34-летней и 44-летним женщинам липчанка предложила купить дешевые продукты по полной предоплате. В январе женщины перевели 1,5 тысячи и 10,3 тысячи рублей. первая заказала упаковку рыбы, сливочное и растительное масло, а вторая — четыре упаковки рыбы, 50 пачек сливочного масла и 60 бутылок растительного масла.

«Заказы обвиняемая обещала доставить через неделю. Однако женщины ничего не получили. Девушка  придумывала различные поводы, перенося дату поставки продуктов.

Полицейские установили, что обвиняемая и не собиралась выполнять обязательства перед знакомыми. Полученные деньги она потратила на личные нужды», — сообщает областное управление МВД.

Так как юная липчанка возместила знакомым ущерб, суд назначил ей штрафа в 7 000 рублей. 

299
#мошенничество

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