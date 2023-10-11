Здоровье

48 минут назад

За неделю — 266 случаев внебольничных пневмоний и 5786 случаев ОРВИ: карантин уже в 9 школах и 3 детских садах

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#ОРВИ #пневмония #коронавирус
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За неделю — 266 случаев внебольничных пневмоний и 5786 случаев ОРВИ: карантин уже в 9 школах и 3 детских садах

По состоянию на 9 октября, на карантин переведены 12 классов в 9 школах, полностью закрыты 3 малокомплектных детских сада в двух районах области.

За неделю со 2 по 8 октября в Липецкой области зарегистрировано 77 случаев коронавируса, что в 13 раз ниже уровня аналогичного периода 2022 года (тогда за неделю было зарегистрировано 1032 случая), но в 2 раза выше показателей предыдущей недели. Преобладающими остаются штаммы «Омикрон».

Острыми респираторными вирусными инфекциями в Липецкой области за неделю заболели 5786 человек. Это на 8,87% меньше, чем неделей раньше. Случаи заболеваний гриппом, как и на предыдущих неделях, не регистрировались.

За неделю зарегистрировано 266 случаев внебольничных пневмоний, что 1,3 раза выше уровня предыдущей недели, но на 52% ниже среднего показателя. Такие данные сообщили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Рост заболеваемости коронавирусом является сезонным, связан с похолоданием, возвращением населения из отпусков и каникул, и пребыванием в коллективах. По состоянию на 9 октября, в Липецкой области на дистанционную форму обучения в связи с ОРВИ были переведены 12 классов в 9 школах (8 школ в Липецке), полностью закрыты 3 малокомплектных дошкольных образовательных организации в двух районах области», — добавили в Роспотребнадзоре.

Липчанам напоминают, что в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса не стоит забывать о прививках, необходимо тщательно мыть руки, избегать контакта с людьми с признаками заболевания, реже посещать места массового скопления людей, избегать рукопожатий, объятий при встрече, регулярно проветривать помещения, придерживаться здорового образа жизни. В случае заболевания не следует заниматься самолечением: нужно вызвать врача на дом.
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#ОРВИ #пневмония #коронавирус
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Комментарии (1)

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Татьяна

4 минуты назад
Странно - отопления нет и люди болеют.. Мойте руки, прививайтесь и будет Вам счастье.
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