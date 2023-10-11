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За неделю — 266 случаев внебольничных пневмоний и 5786 случаев ОРВИ: карантин уже в 9 школах и 3 детских садах
По состоянию на 9 октября, на карантин переведены 12 классов в 9 школах, полностью закрыты 3 малокомплектных детских сада в двух районах области.
Острыми респираторными вирусными инфекциями в Липецкой области за неделю заболели 5786 человек. Это на 8,87% меньше, чем неделей раньше. Случаи заболеваний гриппом, как и на предыдущих неделях, не регистрировались.
За неделю зарегистрировано 266 случаев внебольничных пневмоний, что 1,3 раза выше уровня предыдущей недели, но на 52% ниже среднего показателя. Такие данные сообщили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.
«Рост заболеваемости коронавирусом является сезонным, связан с похолоданием, возвращением населения из отпусков и каникул, и пребыванием в коллективах. По состоянию на 9 октября, в Липецкой области на дистанционную форму обучения в связи с ОРВИ были переведены 12 классов в 9 школах (8 школ в Липецке), полностью закрыты 3 малокомплектных дошкольных образовательных организации в двух районах области», — добавили в Роспотребнадзоре.
Липчанам напоминают, что в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса не стоит забывать о прививках, необходимо тщательно мыть руки, избегать контакта с людьми с признаками заболевания, реже посещать места массового скопления людей, избегать рукопожатий, объятий при встрече, регулярно проветривать помещения, придерживаться здорового образа жизни. В случае заболевания не следует заниматься самолечением: нужно вызвать врача на дом.
Татьяна