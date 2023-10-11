Исследование: липчане банкротились на 28% чаще

Суды признали банкротами в январе-сентябре 2023 года 2233 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 28,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года: тогда процедуру реализации имущества вводили в отношении 1741 жителя Липецкой области. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков Единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс».



В целом по России за три квартала 2023 года банкротами признаны 249,9 тысячи человек, их количество к тому же периоду 2022 года выросло на 28,8%. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 30 сентября 2023 года несостоятельными признаны уже более миллиона граждан, а именно – 1,003 миллиона человек. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами по подсчетам признаны 8592 человек.



Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в январе-сентябре 2023 года они выступили заявителями в 96,6% процедур, отмечают аналитики. Кредиторы инициировали 3,1% дел, ФНС России - 0,4% дел.



