Экономика

54 минуты назад

Исследование: липчане банкротились на 28% чаще

66
#банкротства
1
Исследование: липчане банкротились на 28% чаще
Суды признали банкротами в январе-сентябре 2023 года 2233 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 28,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года: тогда процедуру реализации имущества вводили в отношении 1741 жителя Липецкой области. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков Единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс». 

В целом по России за три квартала 2023 года банкротами признаны 249,9 тысячи человек, их количество к тому же периоду 2022 года выросло на 28,8%. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 30 сентября 2023 года несостоятельными признаны уже более миллиона граждан, а именно – 1,003 миллиона человек. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами по подсчетам признаны 8592 человек.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в январе-сентябре 2023 года они выступили заявителями в 96,6% процедур, отмечают аналитики. Кредиторы инициировали 3,1% дел, ФНС России - 0,4% дел.

66
#банкротства
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
64
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

Липчане выбирают безнал: за полгода совершено безналичных операций на 410 миллиардов рублей
#деньги
6
Липчане выбирают безнал: за полгода совершено безналичных операций на 410 миллиардов рублей

сегодня, 08:41

Экономика
Площадь ОЭЗ «Липецк» предложено расширить за счет территории тракторного завода
#ОЭЗ «Липецк»
19
Площадь ОЭЗ «Липецк» предложено расширить за счет территории тракторного завода

вчера, 09:06

Экономика
Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по материальному благополучию
#доходы населения
26
Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по материальному благополучию

09.10.2023 13:30

Экономика
За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей
#ломбард #деньги
8
За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей

09.10.2023 10:08

Экономика
На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо
#цены #инфляция
51
На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

28.09.2023 17:40

Экономика
Липецк – в середине рейтинга российскоих городов по уровню зарплат
#зарплаты #рейтинг
24
Липецк – в середине рейтинга российскоих городов по уровню зарплат

25.09.2023 15:17

Экономика