В ближайшие часы ожидаются дождь и сильный ветер

Скорость порывов ветра может достигнуть 20 м/с.

С 18:00 до 18:00 следующего дня на территории Липецка ожидаются кратковременные осадки в виде дождя с усилением порывов ветра до 15-20 м/с.



«Будьте бдительны и осторожны при нахождении, управлении и парковке автомобилей вблизи линий ЛЭП, лесных насаждений, организации досуга и отдыха детей», — предупреждает мэрия..



