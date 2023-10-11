Погода в Липецке

58 минут назад

В ближайшие часы ожидаются дождь и сильный ветер

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#ветер
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В ближайшие часы ожидаются дождь и сильный ветер

Скорость порывов ветра может достигнуть 20 м/с.

С 18:00 до 18:00 следующего дня на территории Липецка ожидаются  кратковременные осадки в виде дождя с усилением порывов ветра до 15-20 м/с.

«Будьте бдительны и осторожны при нахождении, управлении и парковке автомобилей вблизи линий ЛЭП, лесных насаждений,  организации  досуга и отдыха детей», — предупреждает мэрия..

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#ветер
2

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