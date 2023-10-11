Общество

13 минут назад

Череп на кладбище не нашли

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#кладбище #череп
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Череп на кладбище не нашли

Всех, кто сделает подобные находки, просят сразу обращаться в администрацию городского кладбища или в администрацию Задонска.

Администрация города Задонска сообщила, что в ходе проверки  информации о нахождении на городском кладбище человеческого черепа (фотография черепа появилась в сообществе «Задонск в эфире») череп не был найден.

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«Мы считаем неуважением к умершему размещение подобного фото в социальных сетях, поскольку это влечет за собой ряд некорректных реакций. Впредь просим всех, кто сделает подобные находки, обращаться в администрацию городского кладбища, или в администрацию городского поселения города Задонска для оперативного решения вопроса о погребении найденных останков», — отметили в администрации Задонска.

Фото -  vk.com/club217438850 и  vk.com/zdnklives
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#кладбище #череп
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