13 минут назад
Череп на кладбище не нашли
Всех, кто сделает подобные находки, просят сразу обращаться в администрацию городского кладбища или в администрацию Задонска.
«Мы считаем неуважением к умершему размещение подобного фото в социальных сетях, поскольку это влечет за собой ряд некорректных реакций. Впредь просим всех, кто сделает подобные находки, обращаться в администрацию городского кладбища, или в администрацию городского поселения города Задонска для оперативного решения вопроса о погребении найденных останков», — отметили в администрации Задонска.
Фото - vk.com/club217438850 и vk.com/zdnklives