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21 минуту назад

Береговая охрана США нашла обломки затонувшего летом батискафа «Титан»

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#Титан #обломки

Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра.

Сотрудники Береговой охраны США обнаружили человеческие останки и обломки затонувшего летом батискафа "Титан", - сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки "Титана" со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков "Титана" и доставили на анализ американским медикам", — говорится в заявлении береговой охраны.

Батискаф "Титан" исчез с радаров утром 18 июня 2023 года спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера "Титаник", - передает РБК.

На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь "Титаника" 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.

22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.

Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.
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#Титан #обломки

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