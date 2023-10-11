Береговая охрана США нашла обломки затонувшего летом батискафа «Титан»

Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" – океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра.





"Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки "Титана" со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков "Титана" и доставили на анализ американским медикам", — говорится в заявлении береговой охраны.



Батискаф "Титан" исчез с радаров утром 18 июня 2023 года спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера "Титаник", - передает



На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь "Титаника" 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.



22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.



Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился. Сотрудники Береговой охраны США обнаружили человеческие останки и обломки затонувшего летом батискафа "Титан", - сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте."Инженеры по морской безопасности <...> извлекли и перенесли оставшиеся подводные обломки "Титана" со дна северной части Атлантического океана. <...> Предполагаемые человеческие останки тщательно извлекли из обломков "Титана" и доставили на анализ американским медикам", — говорится в заявлении береговой охраны.Батискаф "Титан" исчез с радаров утром 18 июня 2023 года спустя менее чем два часа с момента погружения. Он направлялся к обломкам затонувшего более века назад лайнера "Титаник", - передает РБК На борту батискафа находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь "Титаника" 77-летний француз Поль-Анри Наржоле. Все они погибли.22 июня на дне океана обнаружили обломки аппарата.Как предположили в Береговой охране США, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.