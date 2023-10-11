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13 минут назад

Врачи в РФ перестанут прописывать антибиотики для лечения ОРВИ

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#антибиотики #лечение #здоровье #ОРВИ

Теперь лечить простудные заболевания будут по другой схеме, исключающей антибиотики.

Острые респираторные вирусные инфекции у взрослых предложено лечить без применения антибиотиков, - пишет "Российская газета" со ссылкой на проект новых клинических рекомендаций, подготовленных Минздравом, согласно которому применение антибактериальных препаратов исключается, но расширяется использование антивирусных лекарств.

В министерстве предлагают полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при ОРВИ. В новой редакции проекта чиновники от здравоохранения прописали только рекомендации по назначению антивирусных препаратов и существенно расширили их список по сравнению с тем, что было в предыдущем приказе.

В разработке рекомендаций принимали участие ведущие специалисты Национального научного общества инфекционистов и Российского научного медицинского общества терапевтов. Проект приказа опубликован на официальном портале правительственных актов, новый документ заменит рекомендации, которые были приняты более 10 лет назад.

Главное нововведение - ведомство предложило полностью исключить применение антибиотиков широкого спектра действия при лечении ОРВИ. До сих пор стандарт предписывал назначать препараты из группы пенициллинов и некоторые другие антибиотики (амоксициллин, азитромицин, цефалоспорин, цефоперазон, ванкомицин).

В новой редакции предусмотрено использование только антивирусных препаратов, при этом их перечень расширен. К уже рекомендованным ранее арбидолу, ингавирину, занамивиру добавлены кагоцел, триазавирин, тилорон и нобазит (или амизон). Включены в рекомендации и иммуностимуляторы - циклоферон и эргоферон, при этом в прежней редакции фигурировали тилорон и анаферон.

В качестве противокашлевых лекарств в министерстве рекомендуют назначать ренгалин, синекод и гликодин, а в качестве антисептика при боли в горле - лизобакт.

Согласно новому документу, средняя продолжительность лечения ОРВИ теперь составляет 7 дней. Раньше на лечение инфекций отводили в среднем 15 дней.
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#антибиотики #лечение #здоровье #ОРВИ

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