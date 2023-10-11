55 минут назад
Врач-диетолог назвал убивающие поджелудочную железу продукты
Здоровое пищеварение зависит не только от работы желудка и кишечника, но и от других органов, и в числе самых важных – поджелудочная железа.
Во-первых, это сладкие газированные напитки. В ста граммах такого напитка может быть больше сахара, чем суточная норма. Железа вынуждена вырабатывать огромные дозы инсулина и истощает свои возможности. Происходит ферментная недостаточность поджелудочной железы. При регулярном злоупотреблении сладкими напитками возникает сахарный диабет второго типа.
Во-вторых, поджелудочная железа с трудом справляется с жареным жирным мясом. Ей приходится вырабатывать большое количество ферментов. Если постоянно так ее нагружать, можно дождаться спазма протоков железы, а это – прямая угроза жизни.
В-третьих, спиртное. Оно тоже создают серьезную нагрузку на внутренний орган. Особенно опасны резкие всплески активного потребления алкоголя, как во время праздников или отпуска.