Врач-диетолог назвал убивающие поджелудочную железу продукты

Здоровое пищеварение зависит не только от работы желудка и кишечника, но и от других органов, и в числе самых важных – поджелудочная железа.





Во-первых, это сладкие газированные напитки. В ста граммах такого напитка может быть больше сахара, чем суточная норма. Железа вынуждена вырабатывать огромные дозы инсулина и истощает свои возможности. Происходит ферментная недостаточность поджелудочной железы. При регулярном злоупотреблении сладкими напитками возникает сахарный диабет второго типа.



Во-вторых, поджелудочная железа с трудом справляется с жареным жирным мясом. Ей приходится вырабатывать большое количество ферментов. Если постоянно так ее нагружать, можно дождаться спазма протоков железы, а это – прямая угроза жизни.



В-третьих, спиртное. Оно тоже создают серьезную нагрузку на внутренний орган. Особенно опасны резкие всплески активного потребления алкоголя, как во время праздников или отпуска. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал, какие продукты мешают поджелудочной железе работать, - пишут "Аргументы и Факты" Во-первых, это сладкие газированные напитки. В ста граммах такого напитка может быть больше сахара, чем суточная норма. Железа вынуждена вырабатывать огромные дозы инсулина и истощает свои возможности. Происходит ферментная недостаточность поджелудочной железы. При регулярном злоупотреблении сладкими напитками возникает сахарный диабет второго типа.Во-вторых, поджелудочная железа с трудом справляется с жареным жирным мясом. Ей приходится вырабатывать большое количество ферментов. Если постоянно так ее нагружать, можно дождаться спазма протоков железы, а это – прямая угроза жизни.В-третьих, спиртное. Оно тоже создают серьезную нагрузку на внутренний орган. Особенно опасны резкие всплески активного потребления алкоголя, как во время праздников или отпуска.