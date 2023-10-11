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55 минут назад

Врач-диетолог назвал убивающие поджелудочную железу продукты

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#здоровье #продукты

Здоровое пищеварение зависит не только от работы желудка и кишечника, но и от других органов, и в числе самых важных – поджелудочная железа.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал, какие продукты мешают поджелудочной железе работать, - пишут "Аргументы и Факты".

Во-первых, это сладкие газированные напитки. В ста граммах такого напитка может быть больше сахара, чем суточная норма. Железа вынуждена вырабатывать огромные дозы инсулина и истощает свои возможности. Происходит ферментная недостаточность поджелудочной железы. При регулярном злоупотреблении сладкими напитками возникает сахарный диабет второго типа.

Во-вторых, поджелудочная железа с трудом справляется с жареным жирным мясом. Ей приходится вырабатывать большое количество ферментов. Если постоянно так ее нагружать, можно дождаться спазма протоков железы, а это – прямая угроза жизни.

В-третьих, спиртное. Оно тоже создают серьезную нагрузку на внутренний орган. Особенно опасны резкие всплески активного потребления алкоголя, как во время праздников или отпуска.
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#здоровье #продукты

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