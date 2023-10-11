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55 минут назад

На подлете к Брянску уничтожен беспилотник самолетного типа ВСУ

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#беспилотники #атака #Брянск

Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области была пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее 11 октября утром дрон ВСУ залетел на территорию Суражского района Брянской области, но был сбит. Пострадавших не было.

Украинский дрон атаковал исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, - передает Bfm.ru.
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#беспилотники #атака #Брянск

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