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55 минут назад
На подлете к Брянску уничтожен беспилотник самолетного типа ВСУ
Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет.
В Брянской области была пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее 11 октября утром дрон ВСУ залетел на территорию Суражского района Брянской области, но был сбит. Пострадавших не было.
Украинский дрон атаковал исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, - передает Bfm.ru.
Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее 11 октября утром дрон ВСУ залетел на территорию Суражского района Брянской области, но был сбит. Пострадавших не было.
Украинский дрон атаковал исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, - передает Bfm.ru.