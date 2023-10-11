сегодня, 12:09
Правительство не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
В июне заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов заявлял, что Министерство финансов России обсуждает возможность изменения формулы сбора налогов с продажи нефти, что увеличит поступления в бюджет.
"Это все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Во втором чтении будет приниматься бюджет, тогда и будут все эти вопросы решены", - добавил он.
Российские власти решили внести поправки в налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке, - пишет "Ъ".
До этого нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.
При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета. "Любое повышение демпфера — это выпадающие доходы, то есть их надо как-то компенсировать",— отмечал он. В начале октября стало известно, что правительство решило внести поправки в Налоговый кодекс и с 1 октября восстановить топливный демпфер. С сентября демпфер был понижен с 1 до 0,5, - передает "Интерфакс".