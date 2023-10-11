Бизнес

56 минут назад

«Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей на выставке «Золотая осень - 2023»

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«Лебедяньмолоко» получила 5 золотых медалей на выставке «Золотая осень - 2023»

В выставке, приуроченной празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, принимали участие 100 экспонентов – регионов и организаций агропромышленного комплекса.

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Рекордсменом среди липецких производителей стала компания «Лебедяньмолоко», получив сразу пять золотых медалей.

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В очередной раз «Лебедяньмолоко» подтверждает статус добросовестного производителя. Все 5 продуктов, представленных на выставке, получили высокую оценку от экспертов отрасли:

- Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 3.2% (900г.);
- Сметана, м.д.ж. 20% (350г.);
- Творог, м.д.ж. 5% (300г.);
- Ряженка, м.д.ж. 4% (900г.);
- Йогурт фруктовый «Вишня-Черешня», м.д.ж. 2,5% (450г.).

Раннее на международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow компания «Лебедяньмолоко» завоевала гран-при и звание «Продукт года» с 5 товарами, представленными на выставке. На этот раз лидерами оказались: кефир 3,2%, сметана 25%, творог 9%, масло сладко-сливочное 82,5%, молоко отборное 3,4-4,5%.

ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье.

В этом году компания в очередной раз вошла в ТОП-30 в рейтинге крупнейших переработчиков молока.

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